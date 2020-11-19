Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

İngiltere'deki coronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Yıldızoğlu " Babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. 'Buna da şükür' diyoruz" dedi.