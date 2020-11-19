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19 Kasım 2020 Perşembe 17:59 | Son Güncelleme:

Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine coronavirüs önlemleri nedeniyle katılamayacağını söyledi.

İngiltere'deki coronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Yıldızoğlu " Babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. 'Buna da şükür' diyoruz" dedi.

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