19 Kasım 2020 Perşembe 17:59 | Son Güncelleme:
Suna Yıldızoğlu babasının cenazesine internet üzerinden katılacak
Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine coronavirüs önlemleri nedeniyle katılamayacağını söyledi.
İngiltere'deki coronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Yıldızoğlu " Babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. 'Buna da şükür' diyoruz" dedi.