Şükrü Özyıldız'ın yeni dizisindeki imajı ortaya çıktı

Bilim kurgu filmlerini andıran tanıtıma kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin ekibinin Ağustos ayından bu yana titiz bir çalışma yaptıkları ve çok farklı bir dizinin gelmekte olduğu biliniyordu. Büşra Develi’nin imajı ise henüz ortaya çıkmadı.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinden 5 yıl sonra bu sefer Akıncı’da buluşan Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, geçtiğimiz gün bir dergi çekimindeki halleri ile ekrana gelmiş ve ikili müthiş uyumları ve yüksek enerjileri ile dikkatleri çekmişti.

Akıncı dizisinin yeni fragmanı da çok farklı bir yapımın gelişini anlatıyor. Süper bir kahraman hikayesi daha izleyeceğiz. Hakan Muhafız dizisinden sonra süper kahraman hikayeleri dizi sektöründe daha çok yer almaya başlıyor. Akıncı dizisinin başarılı olup olmayacağı bu alana yapılacak yeni yatırımların da belirleyicisi olacaktır.

Şükrü Özyıldız, dizi ile ilgili çok heyecanlı ve izleyicilerle buluşacağı günü iple çekiyor. Oyuncu, “Ben çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Kelimelerle ifade edemeyecek kadar heyecanlıyım. Beklentimin çok üzerinde bir şey çıkıyor. O kadar emek var ki, güzel bir şey geliyor” diye konuştu.



