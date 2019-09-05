Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'kavga yok' pozu

2017 yılında görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştiren Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve güzel oyuncu Şükran Ovalı önceki gün kızları Mihran Ela ile birlikte İstinye’de objektiflere takıldılar. Geride bıraktığımız hafta kızlarının 1. yaş gününü kutlayan ve doğum günü partisinde ki görüntülerden dolayı “Gergin geçen parti” haberleri yapılan çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Görenler ‘Kavga yok, mutluyuz mesajı veriyorlar’ demekten kendini alamadı.