Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0334
  • 7,6947
  • 386.073
  • 98885.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den karantinada aşk pozları

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den karantinada aşk pozları

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den karantinada aşk pozları

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kendilerini karantinaya alan Şükran Ovalı ve Caner Erkin aşka geldi. Sosyal medyada yeni pozlarını paylaşan çifte binlerce beğeni ve yorum geldi.

Corona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle herkes gibi ünlüler de karantina sürecini evinde geçiriyor. Bu süreçte kendilerini sosyal medyaya veren ünlüler, sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu isimler arasında Caner Erkin ve Şükran Ovali çifti de yer alıyor.

KARANTİNADA AŞK POZLARI

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.


Bir gün kaza orucu tutacaklar

Bir gün kaza orucu tutacaklar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yurda ilkbahar geldi! Objektiflere yansıyan kareler

Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi