Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de dünyaevine girmişti. Geçen yıl da anne-baba olan çiftin kızları Mihran Ela, 1 yaşına bastı. Kızının doğum gününde ilk kez fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Ovalı, karelere şu duygusal sözleri not düştü:

'TARİFSİZ BİR SEVGİ'

"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi. Mihranım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ. Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende. Yeniden keşfettim her şeyi. Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin. Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara."

Öte yandan Caner Erkin de eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımına, "Aşkım iyi ki Mihranımızı doğurmuşsun. Dünyam güzel kızım iyi ki doğmuşsun prensesim" yorumunda bulundu.