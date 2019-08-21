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  3. Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in gergin anları!

Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in gergin anları!

Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in gergin anları!

Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin'in kızları Mihran Ela, 1 yaşına bastı. Kızlarının ilk doğum günü için organizasyon düzenleyen çiftin partideki gergin anları ise dikkat çekti.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, Ocak 2017'de nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına almıştı. İkili, dün 1 yaşına basan kızları için bir doğum günü partisi düzenledi ve yakın dostlarını davet etti.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Ancak partide Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in gergin anları dikkatlerden kaçmadı. 2. Sayfa programının yer alan habere göre; Caner Erkin, kızı Mihran'ın kolunu tutmak istediğinde Şükran Ovalı gergin şekilde kucağında olan çocuğunu başka yöne doğru çevirdi ve yüzü birden asıldı. Çiftin bu görüntüleri 'İkilinin arasında gerginlik mi var?' sorularını akıllara getirdi.

ENİS ARIKAN YALANLADI

Sosyal medyada da olay olan bu görüntülere Enis Arıkan ilk yanıtı verdi. Programa konuk olan Arıkan, doğum günü partisine katılamadığı ancak akşam evlerine gittiğini söyleyerek çiftin arasında bir sorunun olmadığını belirtti.

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