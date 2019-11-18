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  3. Şubat ayına kadar yer yok! Ebru Gündeş'ten rekor açılış

Şubat ayına kadar yer yok! Ebru Gündeş'ten rekor açılış

Şubat ayına kadar yer yok! Ebru Gündeş'ten rekor açılış

Sanatçı Ebru Gündeş, kış sezonunu Günay Restaurant’ta açtı.

Sanatçı Ebru Gündeş, kış sezonunu Günay Restaurant’ta açtı. İlk gala gecesinde sahneye çıkmadan önce, önümüzdeki 3 programında da yer kalmadığını öğrenen Gündeş, bu yoğun ilgi karşısında sahneden teşekkür etti. Şubat ayına kadar her cuma sahne alacak olan sanatçı, Alex Perry imzalı siyah uzun elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Konserin ikinci yarısında ise Zuhair Murad imzalı mavi tulum tercih eden Gündeş,   3 saat sahnede kaldı. 


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