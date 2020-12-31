Su Kutlu'dan paramı vermediler davası

Su Kutlu’nun oyunculuk görevini eksiksiz yerine getirdiğinin anlatıldığı dilekçede, “Ücretini alamayınca davalı yapım şirketi hakkında icra takibi başlatılmıştır. Yapım şirketinin itirazı üzerine takip durmuştur. Haksız olan itirazın iptali ile davalının kötü niyet tazminatına çarptırılmasını istiyoruz” denildi.