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31 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Su Kutlu'dan paramı vermediler davası

Su Kutlu'dan paramı vermediler davası
- NESLİHAN KESKİN

Oyuncu Su Kutlu, ‘Tek Yürek' adlı dizideki oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla Degas Film Yapımcılık şirketine 26 bin 155 liralık alacak davası açtı.

Su Kutlu’nun oyunculuk görevini eksiksiz yerine getirdiğinin anlatıldığı dilekçede, “Ücretini alamayınca davalı yapım şirketi hakkında icra takibi başlatılmıştır. Yapım şirketinin itirazı üzerine takip durmuştur. Haksız olan itirazın iptali ile davalının kötü niyet tazminatına çarptırılmasını istiyoruz” denildi. 

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