Stranger Things 4.sezon çekimleri başladı mı?

Stranger Things 4.sezon çekimlerinin açıklanma tarihi bekleniyor.

STRANGER THİNGS 4.SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Stranger Things, 17 Eylül’den itibaren ara verdiği prodüksiyonunu kaldığı yerden devam ettirecek. Dizinin çekimlerinin gerçekleşeceği Georgia eyaleti pandemi sürecinden dolayı güvenlik kontrollerini üst düzeyde tutmayı planlıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz aylarda Hopper’a hayat veren David Harbour, dizinin normalde 2021’in ilk aylarında yayınlanmasının planlandığını, ancak prodüksiyona ara vermek zorunda kaldıkları için bu tarihin büyük ihtimalle erteleneceğini açıkladı.