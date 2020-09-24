Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Stranger Things 4. yeni sezon fragmanı

Netflix'in etkileyici ve bir o kadar da başarılı yapımları arasında yer alan Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlanmıştı. Stranger Things'in yaratıcıları Twitter hesapları üzerinden dizinin 4.sezon yazılarının bittiğini duyurmuşlardı . Konuyu merakla takip eden dizinin hayranları ise yeni sezonun yine bambaşka olaylara sahne olacağını fragman vasıtasıyla gördüler. Dizide Hopper'a hayat veren David Harbour, Stranger Things yeni sezon için muhtemelen tarih bilgisini paylaştı.

STRANGER THINGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Stranger Things, 17 Eylül'den itibaren ara verdiği prodüksiyonunu kaldığı yerden devam ettirecek. Dizinin çekimlerinin gerçekleşeceği Georgia eyaleti, pandemi sürecinden dolayı güvenlik kontrollerini üst düzeyde tutmayı planlıyor.

Koronavirüs salgınından dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi henüz netleşmedi. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda Hopper'a hayat veren David Harbour, dizinin normalde 2021'in ilk aylarında yayınlanmasının planlandığını ancak prodüksiyona ara vermek zorunda kaldıkları için bu tarihin büyük ihtimalle erteleneceğini bildirdi.





Dizinin yeni sezon tarihi netleştiğinde güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun ve onlara yardım eden insanların hikayesini konu alan bir amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide, macera ve doğaüstü olayların sürekliliği, izleyiciyi etkisi altına alıyor.