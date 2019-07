Stranger Things 3. sezon izleme yolları: Stranger Things 3. sezon 1.bölüm Netflix'te

Yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren çok fazla ilgi gören diziyi izlemeyenler tarafından "Stranger Things konusu ne?" sorusu araştırılmaya başlandı. Stranger Things'in ikinci sezonun ilk bölümü, çıktığı günden sonraki ilk üç gün içerisinde 15 milyondan fazla izlenmişti. Bunun yanı sıra ikinci sezonun tüm bölümleri aynı süre zarfında 4 milyondan fazla izlendi. Muhteşem bir başarıya ulaşan Stranger Things'in 3. sezonu nereden izlenir? Stranger Things konusu ne?

STRANGER THINGS 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Netflix'in favori dizilerinden biri olan ve yeni sezonu uzun bir süredir beklenen Stranger Things, bugün itibarıyla üçüncü sezonu yayınladı. Bugün saat 10.01'de yayınlanan dizi, hayranlarının karşısına çıktı. Netflix, Twitter resmi hesabı üzerinden Stranger Things'in yayınlandığını duyurdu. 8 bölümlük sezonu izlemek için Netflix'e üye olabilirsiniz.

NETFLİX NASIL İZLENİR?

Kullanıcılarına bir ay ücretsiz deneme imkanı sunan Netflix, herhangi bir taahhüt yapmadan iptal etme seçeneğini de sunuyor. Deneme sürümünün bitmesine üç gün kala bilgilendirme yapan popüler platform deneme süresi boyunca da herhangi bir ücret talep etmiyor. “Temel, Standart ve Özel” olmak üzere 3 ayrı paket sunan Netflix’te 15,99 27,99 ve 39,99 gibi ücretlendirmeler sunuyor. Özel paketi satın alan kullanıcılar diğerlerine oranla “Ultra HD” izleme seçeneğine de sahipken uygulama 4 farklı bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor.

STRANGER THINGS KONUSU NE?

Stranger Things dizisi, Duffer Kardeşler’in ellerinde hayat bulan, özellikle de bilim kurgu türünün başarılı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. E.T, Stand by Me, Twin Peaks ve X-Files gibi başarılı yapımları da andırmasına rağmen, 80’li yıllara ait müzikleri, oyuncularının oldukça başarılı performansları ve abartısız efektleriyle gönüllerin yeni efendisi olmayı başarıyor. Bugüne kadar yapılmış en iyi Netflix dizilerinden biri olarak gösterilen Stranger Things; Will adında 12 yaşında hayat dolu bir çocuğun, bir anda ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Farklı kollardan aramalar başlatılmasına rağmen, Will’in kayboluşuyla ilgili belirgin bir iz bulunamıyor. Fakat tam arama ekipleri vazgeçtiği sırada gizemli bir kız ortaya çıkıyor ve olaylar tamamıyla farklı bir boyut kazanıyor. Will gibi bir anda ortadan kaybolan ve yıllar sonra geri dönen bu kız, küçük çocuğun bulunabilmesi için bir umut ışığı haline geliyor. Ancak daha sonra devlet eliyle yapılan gizli deneylerden korkutucu doğaüstü güçlere uzanan bu gizem dolu hikaye, git gide daha da karmaşık bir hal alıyor. Matt Duffer ve Ross Duffer tarafından meydana getirilen bu benzersiz yapım, ilk bölümünden itibaren izleyicileri büyülemekle kalmayıp, türünün de en başarılı örneklerinden bir tanesi olarak gösteriliyor.