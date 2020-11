Star Wars'un Darth Vader'ı David Prowse hayatını kaybetti. Sky News'un aktardığına göre, Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader kostümünü giyen David Prowse, hayatını kaybetti. Aynı zamanda vücut geliştirici ve halterci, David Prowse 85 yaşındaydı.

DAWID PROWSE KİMDİR?

1 Temmuz 1935 doğumlu olan İngiliz vücut geliştirici, halter ve oyuncu David Prowse'un en ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader rolüdür.

DART VADER

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolünü David Prowse oynamıştır. Film boyunca konuşmaları da o yapmıştır ancak George Lucas'ın isteğiyle onun sesi değil James Earl Jones'un seslendirilmesi kullanılmıştır. Jedi'ın Dönüşü filminde maskesiz Darth Vader sahnesinde onun oynaması beklerken bu sefer de yerine Sebastian Shaw kullanılmıştır. Filmdeki dövüş sahnelerinde ise rolünü Bob Anderson'a bıraktı. David Prowse birkaç fan filminde oynamakla beraber birçok Star Wars etkinliğine katılmaktadır.

DİĞER ROLLERİ

1968 tarihli "The Champions" dizisinde ufak bir rol oynamıştır. A Clockwork Orange adlı filmde, yazarın yardımcısını oynamıştır. Darth Vader dışındaki en önemli rolü 1975'te çocuklara trafikte güvenliği öğreten bir süper kahraman olan "Green Cross Code Man"dır. Bu rolle 2000'de İngiliz Şövalyelik Nişanı almıştır. Diğer önemli küçük rolleri 1971 tarihli Otomatik Portakal'da bir bodyguard, 1972'de Vampire Circus'ta sirk görevlisi, "Casino Royale", "The Horros of Frankenstein" ve "Frankenstein and the Monster from Hell" filmlerinde Frankenstein'ın canavarı rolleridir.