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Star Wars oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars oyuncusu Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) adlı yapımda canlandırdığı Chewbacca karakteri ile tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti

"Star Wars (Yıldız Savaşları)" adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti

Mayhew'ın ailesinin bugün yaptığı açıklamada, 74 yaşındaki oyuncunun 30 Nisan'da Teksas'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Açıklamada, Mayhew'in ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.

Mayhew, Yıldız Savaşları üçlemesinde Chewbacca karakterini canlandırmıştı.

Soldan sağa: Finn (John Boyega), Chewbacca (Peter Mayhew) ve Han Solo (Harrison Ford)

 

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