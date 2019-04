Star TV'den flaş karar! İki dizi daha ekranlara veda ediyor

Star TV'nin sevilen iki dizisi ekranlara veda ediyor. Rollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aytaç Şaşmaz ve Nihat Altınkaya gibi ünlü oyuncuların paylaştığı "Söz"ün 27 Mayıs'ta Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin rol aldığı "Avlu"nun ise 30 Mayıs'ta ekran macerası son bulacak.



SÖZ DİZİSİ KONUSU





Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.



AVLU KONUSU





Deniz (Demet Evgar) eşinden şiddet gören bir kadındır. Bir gece eşinden şiddet gördüğü sırada eşi kaza sonucu silahla vurulur. Deniz, eşini vurduğu gerekçesiyle tutuklanır, ancak tetiği çeken Deniz'in kızıdır. Deniz, suçu üstlenir, hapishaneye gönderilir. Hücresinde gönderildiği an Azra (Ceren Moray) ve arkadaşlarıyla tanışır. Azra, Kudret (Nursel Köse) ile birlikte mahkumlar arasında sözü geçen iki kişiden biridir. Azra ve arkadaşları Kudret'in grubuyla çatışma içindedir. Müdire Nihal (Şebnem Dönmez) Azra ve Kudret'i idare etmeye çalışmaktadır. Deniz, kızına ulaşmak için Azra'nın grubundan yardım alır, aradığı sırada eşinin kardeşi Nilgün'e (Rüçhan Çalışkur) denk gelir. Nilgün, hapishane yönetimine bu konuşmayı ihbar eder. Müdire Nihal, Deniz'in Azra ile olan bağlantısını sorgular, arama emri çıkartarak her yeri aratır ancak bir şey bulamaz. Azra'yı kontrol etmekte zorlandığını hisseden Nihal, Kudret'i hücre hapsinden çıkarıp Azra'nın bulunduğu bloğa gönderir. Bloğa geri dönen Kudret, Deniz'i kendi safına çekmeye çalışır. Deniz, Kudret'in bu isteğini reddeder. Geri dönen Kudret, Azra'yı yıkma planları yapar. O sırada Deniz eşi Hakan (Teoman Kumbaracıbaşı), şikayetini geri çeker. Hapishaneden çıkmasına az bir süre kala Deniz kendini Azra ve Kudret'in gruplarının kavgasının içinde bulur, Azra'nın grubundan bir kadın çocuğunu Deniz'e emanet eder. Kavga sırasında hapishane iyice karışır. Kudret, daha önceden planladığı bir biçimde hücresine döner, Azra'nın kendisini takip etmesini sağlayarak Azra'yı pusuya düşürür. Müdire Nihal, olaya müdahale etmek için gittiği sırada bilinmeyen bir kişi tarafından öldürülür. Deniz, karmaşadan dolayı kaybettiği çocuğu ararken Müdire Nihal'in cesediyle karşılaşır, o sırada tüm gardiyanlar ve mahkumlar Deniz'i Müdire Nihal'in cesedinin yanında görecektir. Yoğun bakıma kaldırılan Müdire Nihal ölür, savcı ve Nihal'in kocası Murat Deniz'i suçlamaktadır. Kudret, Deniz'e kendisinden olma karşılığında bu durumu halledebileceğini söyler ancak Deniz yine reddeder. O sırada Deniz'in kızı Ecem (Eslem Akar) her şeyi itiraf edip annesini kurtarmak ister, Deniz bu durumu engellemek için kızına ulaşmaya çalışır, görüşme günü Kudret tarafından çamaşırhaneye kitlenir. Kudret ayrıca Müdire Nihal'in bilekliğini Deniz'in hücresine koydurur, o sırada eşinin eşyalarının eksik olduğunu fark eden gardiyan Murat, yönetime bu durumu bildirerek arama yapılmasını ister, arama sonucu Nihal'in bilekliği Deniz'in hücresinde bulunur. Müdire Nihal'i öldürmekle suçlanan Deniz, mahkemeye çıkartılır. Savcı Deniz'in ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını talep eder.