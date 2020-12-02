Spotify 2020 Wrapped nerede, nasıl bakılır? Spotify en çok dinlediklerim özeti burada!

Spotify 2020 Wrapped, her yıl kullanıcılara sunulmaya devam ediyor. Bu yıla ait, en çok dinlenen müzik, albüm, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2020 Wrapped istatistikleri yayınlandı. Ayrıca Spotify üyesi olan kişilerin bu yıl içinde en çok dinlediği müzikler '2020'de En Çok Dinlediklerin' çalma listesi ile duyuruldu. Peki, Spotify 2020 Wrapped nasıl bakılıyor, nerede?

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIYOR, NEREDE?

Spotify 2020 Özetin(Wrapped) adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. 2020 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2020 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. 2020 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

SPOTİFY 2020 EN ÇOK DİNLEDİKLERİM ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz. Kişisel 2020 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.

Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar listelerde yerini adlı. Kadın sanatçılar arasında en çok Sezen Aksu dinlendi. Türkiye'nin 'Top 10' sanatçı listesinde. yine pop müzik,te Sezen Aksu'nun yanı sıra, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek gibi isimlerle 'Top 10' sanatçı listesindeki yerini aldı.

Dünya ise Spotify'da 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı, 8.3 milyon dinlenme ile Bad Bunny oldu.

2020 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı, 1.6 milyar dinlenme ile The Weeknd'den 'Blinding Lights' oldu