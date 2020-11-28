Söz'ün yıldızı Alper Üstündağ Çocukluk dizisinin kadrosunda

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Selen Öztürk, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız’ın paylaştığı Çocukluk dizisine Alper Üstündağ dahil oldu.

Oyuncu, ‘Sertan öğretmen’ karakteri ile kadroya katıldı. Sertan karakterinde hem sempatik hem de duygusal sahneleri ile izleyicilerle buluşan Alper Üstündağ, dikkatleri çekti.

Mavi karakterinin öğretmenliğini üstlenen Alper Üstündağ’ın rolüne çabuk adapte olduğu gözlenirken çocuk yıldız Beren Gökyıldız ile de iyi bir ikili oldukları gözlerden kaçmadı.

ALPER ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

1979 Beşiktaş, İstanbul doğumlu. Ziverbey Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümü mezunu ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi.

Medya sektörüne 1998 yılında HBB TV’de muhabir olarak başladı. 2013 yılı sonuna kadar ATV, Kanal 6, TV8 ve Tivibu kanallarında spor spikeri/idareci olarak çalıştı. 2014 senesinin başı itibariyle ise TRT’ye dış yapım program moderatörlükleri yaptı.

Oynadığı diziler arasında IV. Osman (2 sezon Komiser), Kanıt (3 ayrı bölüm başrolü), Arka Sokaklar (Komiser Demir) ve Hayat Dediğin (4 ayrı TV filmi) yer alırken Recep İvedik 5, Öğrenci İşleri ve Biraderler adlı sinema filmleri bulunuyor. Ayrıca üst düzey 10 önemli şirketin reklam filminde oynadı.

Tiyatroyu ise okul döneminde Shakespeare’in Hamlet ve Aristofanes’in Lysistrata oyunları ile yapma fırsatı buldu…