Söz final 84. Bölüm izle: Söz son bölüm nasıl bitti, Çolak öldü mü?

Söz 84. Final bölümü araştırılıyor. Söz izleyiciler her hafta apzartesi günlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Dizi 84. Bölümü ile final yapıyor. Son bölümde büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun buruna geliyor. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev veriliyor. Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı diziye 42. bölümde veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak geri dönüyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.

Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.

Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir. Esas düşman yani ‘Bir Dost’ yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır. Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost’u yok edeceklerdir. Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ‘’O’’ geri dönmüştür. TİM artık, sözün bittiği yerdedir.

ÇOLAK GERİ DÖNDÜ

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘SÖZ’, büyük finalde sürpriz bir isimi ağırlıyor. Çolak Geri Dönüyor… Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezondur Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan ‘SÖZ’ün sürprizlerle dolu büyük finalinde usta oyuncu Serhat Kılıç geri dönüyor. 'SÖZ'de canlandırdığı ‘Çolak’ karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıkıyor. 42. bölümde ‘SÖZ’e veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya gelecek.