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  3. Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan şaşırtan paylaşım!

Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan şaşırtan paylaşım!

Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan şaşırtan paylaşım!

Bir süredir İzmir’de yaşayan modacı Zeynep Mayruk ile aşk yaşadığı iddia edilen 'Söz' dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş'dan şaşırtan bir paylaşım geldi

Geçtiğimiz aylarda araç içerisinde Zeynep Mayruk ile görüntülenen Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını hiçe sayarak gündem yaratmıştı. O dönem aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, artık magazinden çekinmiyor.

Genç modacı Zeynep Mayruk, Tolga Sarıtaş'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Bugün ise Tolga Sarıtaş'tan flaş bir hamle geldi. Sarıtaş, Zeynep Mayruk ile çekildiği bu fotoğraf karesini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Sarıtaş'ın bu paylaşımı akıllara, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.

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