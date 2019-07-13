Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan şaşırtan paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda araç içerisinde Zeynep Mayruk ile görüntülenen Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını hiçe sayarak gündem yaratmıştı. O dönem aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, artık magazinden çekinmiyor.

Genç modacı Zeynep Mayruk, Tolga Sarıtaş'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Bugün ise Tolga Sarıtaş'tan flaş bir hamle geldi. Sarıtaş, Zeynep Mayruk ile çekildiği bu fotoğraf karesini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Sarıtaş'ın bu paylaşımı akıllara, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.



