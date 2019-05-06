Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'tan ahlaksız teklif!
Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın olaylı gecesi Tolga Sarıtaş Levent’teki bir mekanda sevgilisi ile eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çift, çıkışta basın mensuplarının kapıda olduğu öğrenince mekanı arka kapıdan terk etti
Sevgilisi ile birlikte özel şoförlü arabasıyla Kalamış’taki evine giden yakışıklı oyuncu basın mensuplarını fark edince hızla arabasına geri bindi. Şoförüne, ”Bas gaza” diyen oyuncu basın mensuplarından Bağdat Caddesi'nde tehlikeli hareketler yaparak kaçmaya çalıştı.
Trafik kurallarına uymayan Tolga Sarıtaş, lüks arabasıyla kırmızı ışıkta durmadı. Basın mensuplarını atlatamayan Tolga Sarıtaş, yolda seyir halindeyken arabasının camından sahte 100 euro’lar atarak habercilere ahlaksız teklifte bulunmaya çalıştı.
Sevgilisi ile görüntülenmek istemeyen oyuncu, Ortaköy’de arkadaşının yaşadığı bir siteye gitti.