Söz dizisindeki Yavuz öldü mü? Tolga Sarıtaş diziden mi ayrıldı?

Söz dizisi Yavuz’un ölüp ölmediği merak ediliyor. Tolga Sarıtaş’ın Söz dizisinden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Star TV’de ekrana gelen dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Timin yaşadıkları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ’, pazartesi akşamı ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83. bölümüyle yine çok konuşuluyor. 83. bölümde Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayan Yavuz ve Tim’in büyük mücadelesinin anlatılıyor. Fragmanda Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Yavuz’un vurulduğu görülüyor. Yavuz’un yüzüne Türk Bayrağı örtülüyor.

SÖZ DİZİSİNDE YAVUZ ÖLDÜ MÜ?

Söz dizisinde Yavuz’un ölüp ölmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. 83. Bölümde Yavuz vuruluyor ve yere düşüyor. Yavuz’un yüzüne Türk Bayrağı örtülüyor. 84. Bölümde final yapacak dizide Yavuz’un ölüp ölmediği ile ilgili detaylar haberimize eklenecektir.

SÖZ 83. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

Erdem’in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan’a ihtiyacı olan Tim, Dragan’ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz’un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan’ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan’a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

SÖZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

84. final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ’, pazartesi akşamı ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83. bölümüyle yine çok konuşulacak. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘SÖZ’ün 83. bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere sosyal medyada büyük beğeni gördü. Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayan Yavuz ve Tim’in büyük mücadelesinin anlatıldığının 83. bölüm fragmanı kısa sürede Youtube’de 1. Milyon 600 bin üzerinde izlenirken instagram'da ise 250 binin üzerinde görüntülendi.