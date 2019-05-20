Söz 84. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Söz 83. son bölüm izle Yavuz öldü mü?

Söz 84. Yeni bölüm fragmanı son bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra yoğun ilgi görüyor. Söz son bölümde neler oldu? Star TV’nin sevilen dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Meriç Aral, Nihat Altınkaya gibi isimler yer alıyor. Dizi 84. bölümü ile ekranlara veda edecek. Söz 83. bölümde Yavuz’un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrendi. Komutanlarını yaşatmak için Dragan’ın yerini bildiği panzehire ihtiyaç vardı. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yapıyorlar. Yavuz, “Sevdiğim kadına söz verdim aşk. Bugün yaşamak için sonuna kadar mücadele etmeliyim.” Diyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

SÖZ 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

SÖZ 83. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

Erdem’in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan’a ihtiyacı olan Tim, Dragan’ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz’un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan’ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan’a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

SÖZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

84. final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ’, pazartesi akşamı ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83. bölümüyle yine çok konuşulacak. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘SÖZ’ün 83. bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere sosyal medyada büyük beğeni gördü. Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayan Yavuz ve Tim’in büyük mücadelesinin anlatıldığının 83. bölüm fragmanı kısa sürede Youtube’de 1. Milyon 600 bin üzerinde izlenirken instagram'da ise 250 binin üzerinde görüntülendi.