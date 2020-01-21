Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken sosyal medyanın diline düştü!

Son dönemde sosyal medyadaki sahte hesaplar ve fotoğraflar pek çok ünlü tarafından kullanılıyor. Çoğunun ifşa olduğu bu duruma son olarak Ece Erken de düştü.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Twitter'ın dedektifi olarak anılan Ruling sayfasının ortaya çıkardığı sahte kimlik ve sahte fotoğraflar furyasına Ece Erken'in paylaşımı da dahil oldu. Instagram'da geçtiğimiz yıl şubat ayında başka biri tarafından paylaşılan çiçeğin fotoğrafını alan Erken, çiçek kendisine gelmiş gibi story'sinde paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü. Ruling de bunu görüp paylaşınca olanlar oldu ve Ece Erken Twitter aleminin diline düştü.

Öte yandan ünlü sunucu geçen günlerde Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine gülücüklü mesaj attığını, o futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettiğini söylemişti. Ruling bu yaşananlara da gönderme yaptı.