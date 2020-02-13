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  3. Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali ve Ömer Gezen boşanıyor mu?

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali ve Ömer Gezen boşanıyor mu?

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali ve Ömer Gezen boşanıyor mu"

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, geçen yıl Avukat Ömer Gezen ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi.

Ünlü sunucu Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 2019’un son günlerinde bebek müjdesi veren Bali’nin, son günlerde yaptığı paylaşımlar ise kafaları karıştırmıştı. Ultrason görüntülerini "Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" notuyla paylaşan sunucunun, eşinden hiç bahsetmemesi ve eşinin soyadını kullanmaması “boşandı” iddialarına sebep olmuştu.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Son olarak sosyal medyada yayılan iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. Magazin Merkezi'nin haberine göre; Bir süredir aralarında problem olan çift, ayrılma kararı aldı.


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