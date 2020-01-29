Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali müjdeyi patlattı: Evet, hamileyim!

Ünlü sunucu Bircan Bali, Şenol İpek'ten yaklaşık iki sene önce boşanmış, daha sonra bir dargın bir barışık aşk yaşadığı avukat Ömer Gezen ile eylül ayında nikah masasına oturmuştu.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Son olarak Bircan Bali ve Ömer Gezen çiftinden müjdeli haber geldi. Bali, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu müjdeyi şu sözlerle patlattı:

"Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi.... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok... Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..."

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.