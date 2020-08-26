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  3. Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali anne oldu! 'Ve hayat şimdi başladı...'
26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali anne oldu! 'Ve hayat şimdi başladı...'

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali anne oldu! 'Ve hayat şimdi başladı...'

'Söylemezsem Olmaz' adlı programda magazin sunuculuğu ve yorumculuğu yapan Bircan Bali anne oldu. Bali, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Avukat Murat Gezen ile Eylül 2019'da nikah masasına oturan sunucu Bircan Bali anne oldu. Bir kız bebek dünyaya getiren Bali, kızının adını Saygı Karen koydu. Ünlü sunucu, doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı.

"VE HAYAT ŞİMDİ BAŞLADI"

Bircan Bali paylaşımına, "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.

Öte yandan Bali, doğum sebebiyle bu sezon ekranda olmayacak.

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