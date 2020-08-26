Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali anne oldu! 'Ve hayat şimdi başladı...'

Avukat Murat Gezen ile Eylül 2019'da nikah masasına oturan sunucu Bircan Bali anne oldu. Bir kız bebek dünyaya getiren Bali, kızının adını Saygı Karen koydu. Ünlü sunucu, doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaştı.

"VE HAYAT ŞİMDİ BAŞLADI"

Bircan Bali paylaşımına, "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" notunu düştü.

Öte yandan Bali, doğum sebebiyle bu sezon ekranda olmayacak.