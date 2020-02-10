Söylemezsem Olmaz'ın hamile sunucusu Bircan Bali korkutmuştu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Geçen yıl eylül ayında avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurdu. Doktor kontrolüne giden ve ultrasyona giren Bali, "Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" diyerek rahatsızlandığını açıkladı.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Paylaşımıyla takipçilerini korkutan Bircan Bali, son olarak sağlık durumunun daha iyi olduğunu şu sözlerle duyurdu: "Kocaman bir ailem varmış.. Ne güzel dostlarım varmış tansiyonu el birliğiyle 5'e yükseltip yayına çıkarttınız beni vallahi çok teşekkür ederim.. Bugün kontrolü var herşey yolunda inşallah.. Merak eden arayıp soran herkese sonsuz teşekkür ederim. Siz de benim dualarımdasınız.."

EŞİNİ SİLDİ

Öte yandan Bircan Bali ile Ömer Gezen, geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkmıştı. Bali, profilinden eşinin soyadı Gezen'i de kaldırmıştı. Çiftin bu hamleleri boşanma iddialarını beraberinde getirdi. Ancak taraflardan konuyla ilgili açıklama gelmedi.