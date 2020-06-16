Söylemezsem Olmaz'ın 7 aylık hamile sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü bölümünde beklenmedik anlar yaşandı. Programa eğlenceli bir şekilde başlayan Bircan Bali ve Seren Serengil girilen bir haberin ardından yayına tek başına Seren Serengil çıktı.

Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı... Serengil açıklamasında "Ambulans çağırdık, çok üzüldüm. Tansiyonu düştü, hamile olduğu için de çok korktum. Ambulans müdahale edecek. Ay sinirim bozuldu. Birden bire oldu; bulantıyla beraber... " dedi.

Programı ilerleyen dakikalarda Arto ve Seren Serengil sunmaya devam etti.