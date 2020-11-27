27 Kasım 2020 Cuma 09:33 | Son Güncelleme:
Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil ve Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar! Takipten çıktılar
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Bircan Bali ile Seren Serengil arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. İkilinin peş peşe yaptığı hamleler görenleri şaşırttı.
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı yaptığı haberler ve sunucuların söylemleriyle sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman sunucular arasında yaşanan gerginlikler ise sosyal medyada konuşuluyor.
BİRCAN BALİ VE SEREN SERENGİL KÜSTÜ MÜ?
Son olarak programda yan yana oturan sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali'nin, Instagram’da birbirini takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.
Ayrıca Serengil'in yayında çekilmiş bir kareyi paylaşırken de Bali’yi kesmesi iddiaları kuvvetlendirdi. Yaşanan olaylar sonrası, “İkilinin arasında bir küslük mü var?” dedirtti.