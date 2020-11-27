Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil ve Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar! Takipten çıktılar

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı yaptığı haberler ve sunucuların söylemleriyle sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman sunucular arasında yaşanan gerginlikler ise sosyal medyada konuşuluyor.

BİRCAN BALİ VE SEREN SERENGİL KÜSTÜ MÜ?

Son olarak programda yan yana oturan sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali'nin, Instagram’da birbirini takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

Ayrıca Serengil'in yayında çekilmiş bir kareyi paylaşırken de Bali’yi kesmesi iddiaları kuvvetlendirdi. Yaşanan olaylar sonrası, “İkilinin arasında bir küslük mü var?” dedirtti.