Söylemezsem Olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil canlı yayında yüzleşti

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına geçtiğimiz gün İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Nihal Candan konuk oldu. Arto canlı yayında Nihal Candan'a 'Sen kimin parasıyla o lüks otelde kalıyorsun' sorusunu yöneltince Seren Serengil olaya müdahale ederek sormaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine program sunucuları arasında gerginlik yaşandı.

Serengil, bugün yayınlanan bölümde Arto'ya dönerek 'İş arkadaşlarına çalışırken hakaret ettiğin için belki ondan sana böyle davranıyorumdur. Hayatım boyunca hiç kimse bana ikiyüzlü demedi, hiç öyle biri de olmadım. Karakterim ve duruşum hep baki oldu.

'BANA İKİYÜZLÜ DİYORSAN ALTINI DOLDURMAN LAZIM'

Evime çağırdığım ya da konuk aldığım kişi kim olursa olsun benim davranış biçimim ve şeklimin daha fazlası olamaz. Eğer sen bana ikiyüzlü diyorsan bunun altını doldurman gerekiyor. Unutma ki sen de bizim misafirimizdin şimdi buradasın. 25 yıllık arkadaşımsın ve benim böyle bir karakterimin olmadığını biliyorsun. Zaten beni o kadar çekemeyen, kıskanan paçozlar var ki sen onların ağzına laf veriyorsun' ifadelerini kullandı.

Arto, Serengil'e 'Benim de tarzım oydu. İstediğimizi sorabiliriz tabi ki. Ben sana ikiyüzlü derken o anlamda söylemedim sen de bunu biliyorsun. Ben orada kimseyi kayırmayalım anlamında söyledim' yanıtını verdi.