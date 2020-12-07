07 Aralık 2020 Pazartesi 09:21 | Son Güncelleme:
Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz ne zaman saat kaçta?
Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın yayın saati değişti. Tüm Söylemezsem Olmaz takipçileri televizyonda programı göremeyince Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Söylemezsem Olmaz artık öğleden sonra izleyicisi ile buluşacak..
Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz takipçileri programı televizyonda göremeyince şaşırdılar. Tüm izleyiciler Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladılar. İşte tüm merak edilenler..
SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Haftaiçi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz bugünden itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşacak.