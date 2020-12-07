Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz takipçileri programı televizyonda göremeyince şaşırdılar. Tüm izleyiciler Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz ne zaman saat kaçta? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladılar. İşte tüm merak edilenler..

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Haftaiçi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz bugünden itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşacak.