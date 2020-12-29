Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında canlı yayınla izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında Arto’nun olmaması ekran başında izleyenleri endişelendirdi. Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Arto’nun yokluğu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Arto’nun ekranda olmamasına açıklama Bircan Bali’den geldi. Arto’nun Amerika’daki evinde yaşayan kiracısı ile sorunları olduğunu söyleyen Bircan Bali, ünlü şarkıcının 2 günlüğüne Amerika’ya gittiğini ifade etti.