Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, gözlükleri için dolap yaptırdı

Doktorlar dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan, 8 yıl önce de İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, yine tarzıyla adından söz ettirdi. Taktığı gözlüklerle dikkat çeken Özilhan, gözlüklerin sadece şekliyle değil fiyatıyla da konuşuluyor.

ÖZEL DOLAP YAPTIRDI

Son dönemde tarzıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, güneş gözlükleri herkesin diline düştü. Gözlükleri için evine özel bir dolap yaptıran Özilhan'ın, sadece son birkaç ayda taktığı gözlüklerin fiyatı ise 30 bin TL'yi aşıyor.