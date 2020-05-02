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  3. Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan 40 yaş pozu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan 40 yaş pozu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan 40 yaş pozu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar 40 yaşına bastı. Yeni yaşını Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile kutlayan Taşpınar, "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum" dedi.

Yayınladığı fotoğrafla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan sosyetik güzel Eda Taşpınar, 40. yaş gününü kutladı. Koronavirüsten korunmak için günlerdir ev karantinasında olan Eda Taşpınar, "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum." notuyla fotoğrafını paylaştı.

Taşpınar geçtiğimiz günlerde de virüs salgını nedeniyle plajlara inemeyince, Rumeli Hisarı'nın evinin çatısında güneşlenmişti. Sosyetik güzel onları da takipçileriyle paylaşmıştı.


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