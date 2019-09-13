Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabını neden kapattığını açıkladı

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabını neden kapattığını açıkladı. Sevenleri ne kadar sosyal medyada Alkoçlar’ı görmek istese de ünlü isim, 500 bin takipçili Instagram hesabını yorumlar nedeniyle sildiğini anlattı. Bir Youtube programına katılan Alkoçlar, “Instagram’da herkes çok güzel. Ben böyle bir girdabın içine girmek istemedim. Çünkü bir baktım kendime ‘Ben müthiş bir şeyim’ demeye başladım. Ben o değilim ben doğal kızım. Reklam görüşmeleri için gittiğimde bile bana sosyal medyanı açacaksın diye şart koyuyorlar. Öyle olunca yine de açmıyorum teklifi kabul etmiyorum” dedi.

Recep ASLAN