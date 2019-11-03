Eski eşe 6 ay istemi

Neslihan KESKİN

Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya ile Türkiye Jokey Kulübü eski Başkanı Yasin Ekinci’nin oğlu Volkan Ekinci arasındaki kriz devam ediyor. 7 yıl önce boşanan ikiliden Üstünkaya, bugüne kadar 436 bin TL tutarında 5 ayrı icra takibi başlattığı Ekinci hakkında bu kez mesajla tehdit edildiği için şikayetçi oldu. Üstünkaya, icra takibi üzerine Ekinci’nin kendisine kötülük yapacağını söylediği mesajlar attığını anlattı. Volkan Ekinci, “O mesajları ben gönderdim. Eski eşime bir yılda her ay 15 bin TL ödedim. Buna rağmen ödediğim paraları benden ikinci kez isteyince buna feryat ettim” dedi. Üstünkaya da, “Bir defasında kapımı kırdı. Ben de bu mesajları alınca yine endişelendim” sözlerine yer verdi. Mahkeme duruşmayı erteledi.