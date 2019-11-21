Sosyetenin konuştuğu 200 milyon liralık boşanmada büyük kaçış!

23 yıllık eşini dava yağmuruna tutan Feryal Gülman, iş adamı Kemal Gülman'dan 200 milyon lira tazminat istemişti. Kendisinden 32 yaş büyük eşine ait şirketlerin yarısına da tedbir kararı isteyen Gülman, oğulları Aslan için de aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Kemal Bey de eşine 500 bin liralık tazminat istemiyle boşanma davası açmıştı.

Takvim'in haberine göre, birbirlerini suçlayan ikiliden iş adamı, yaşadığı stresten uzaklaşmak için rotasını Monako'ya çevirdi. Kısa süre önce dünya jet-set'in de gözdesi olan Mirabeau Otel'in rezidans bölümünden bir ev sahibi olan Gülman, bunun için de kesenin ağzını açtı.

İddiaya göre iş adamı, deniz manzaralı 103 metrekarelik 3 oda bir salon lüks rezidans dairesi için 8 milyon euro (yaklaşık 50 milyon 450 bin lira) ödeyerek Avrupa'da kendine yepyeni bir hayat kurdu.