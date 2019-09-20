Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi! Demet Akalın ve Aynur Aydın'dan şaşırtan hamle

Bir radyo kanalının düzenlediği ödül töreninde aday gösterilmeyen Derya Uluğ, sosyal medya hesabından isyan etmişti. Uluğ'a destek çıkan Demet Akalın da, "Ya oturup ‘buna üzülüyorum’ deme sakın, valla döverim! Evde oturanı aday yapmış! Ay 30, sen 30 çalışıyorsun, ‘canını sıkma diyorsam sıkma’" demişti.

Bu mesaj üzerine deliye dönen Aynur Aydın ise Akalın'a şu sözlerle yüklenmişti: "Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması gerek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?"

BUZLARI ERİTTİLER

Yaşanan polemiğin ardından ikili buzları eritti. Demet Akalın, Aynur Aydın’la bugün Sarıyer'de bir AVM'de buluşarak sorunlarını halletti. Son günlerde küs olduğu ünlülerle barışmasıyla gündeme gelen Demet Akalın, Aynur Aydın’a sushi yedirdi.