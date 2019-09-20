Sosyal medya 'Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'i konuşuyor!

Yeni sezonda ekran yolculuğna başlayan 'Mucize Doktor' dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Fox TV'de izleyiciyle buluştu. Dizide Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez'in oyunculuk performansı ise birçok kişinin takdirini topladı. Bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelen Ölmez, sosyal medyadan da şu sözleri paylaştı:

Öte yandan savant sendromlu deha Ali’nin doktor olma mücadelesinin anlatıldığı dizide, otizm konusunda sağlanan duyarlılık da dikkat çekiyor.

PEKİ TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu.

Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV’de yayınlanan ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star TV’de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak Blu TV’de yayınlanan‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.