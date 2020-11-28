Şoray Uzun: İsmim Türkan Şoray'dan geliyor

Şoray Uzun, isminin Türkan Şoray’dan geldiğini ilk kez açıkladı. Oyuncu, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: ‘‘Annem bana hamileyken babam Türkan Şoray’ın resminin olduğu bir ciklet görmüş, beni de kız bekliyorlarmış. Demiş ki “Türkan olacak ismi”. Benim ismim Türkan Şoray’dan geliyor. Babamın Türkan Hanım’a olan hayranlığından.’’