28 Kasım 2020 Cumartesi 22:21 | Son Güncelleme:
Şoray Uzun: İsmim Türkan Şoray'dan geliyor
Seksenler'de oynayan Şoray Uzun, Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.
Şoray Uzun, isminin Türkan Şoray’dan geldiğini ilk kez açıkladı. Oyuncu, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: ‘‘Annem bana hamileyken babam Türkan Şoray’ın resminin olduğu bir ciklet görmüş, beni de kız bekliyorlarmış. Demiş ki “Türkan olacak ismi”. Benim ismim Türkan Şoray’dan geliyor. Babamın Türkan Hanım’a olan hayranlığından.’’