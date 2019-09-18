Sophie Turnerın Game of Thronestan sonraki ilk dizisi belli oldu

Sekizinci sezonuyla final yapan Game of Thrones’un Sansa Stark’ı olarak ünlenen Sophie Turner, yeni internet yayın platformu Quibi’de yayınlanacak olan Survive dizisyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapım aşamasında olan dizide 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, ABD’li aktör Corey Hawkins ile başrolleri paylaşacak.

Dizide Turner, bir uçak kazasında hayatta kalan Jane karakterine hayat verecek. Hawkins’in canlandıracağı, kazanın bir diğer sağ kurtulan kişisi Paul ile birlikte hayatta kalma mücadelesi verecekler.