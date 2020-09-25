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  • Songül Öden, Sarp Akkaya ve Ercan Kesal'ın yeni projesi belli oldu! ‘Beni Çok Sev' diyecekler
25 Eylül 2020 Cuma 23:23 | Son Güncelleme:

Songül Öden, Sarp Akkaya ve Ercan Kesal'ın yeni projesi belli oldu! ‘Beni Çok Sev' diyecekler

Songül Öden, Sarp Akkaya ve Ercan Kesal'ın yeni projesi belli oldu! ‘Beni Çok Sev' diyecekler

‘Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, yeni projesi ‘Beni Çok Sev'in çekimlerine 12 Ekim'de başlıyor.

‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, yeni projesi ‘Beni Çok Sev’in çekimlerine 12 Ekim’de başlıyor. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği Mehmet Ada Öztekin’in Netflix için çekeceği sinema filminde Sarp Akkaya, Ercan Kesal ve Songül Öden rol alacak. 

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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