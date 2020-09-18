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18 Eylül 2020 Cuma 09:48 | Son Güncelleme:

Songül Karlı'ya oğlundan tepki!

Songül Karlı'ya oğlundan tepki!

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, 47 yaşına bastı. Karlı, yeni yaşını menajer Kemal Aslan'ın Etiler'deki ofisinde kutladı.

Samimi açıklamalarda bulunan Songül Karlı, yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla ilgili konuştu. Türkücü, o kare için “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu” dedi.

"ANNE ALLAH AŞKINA YAPMA!"

Hürriyet'in haberine göre Karlı, oğlunun da tepki gösterdiğini söyledi: “Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!”

"4'ÜNCÜ OPERASYON KAPIDA"

“Kariyerim boyunca bana hep ‘Çakma’ dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum. Doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda”

"OĞLUM DIŞINDA HER ŞEYDEN PİŞMANIM"

Yıllardır kalbim boş. Şansızlıklar ve hayal kırıklıkları yaşadığım için hayatıma kimseyi almıyorum. Herkes bacım olsun! Oğlum Efe ile mutluyum. Bu yaşıma kadar Efe’yi doğurmak dışında yaptığım her şeyden pişmanım. Kendimden hep ödün verdim, başkaları için çok fedakarlıklar yaptı."

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