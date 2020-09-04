Songül Karlı'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Gözlerinize inanamayacaksınız

46 yaşındaki Songül Karlı'nın değişimi hayranlarını şaşırtıyor. Songül Karlı'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu. Gözlerinize inanamayacağınız bir değişim geçiren Songül Karlı estetik harikası çıktı. İşte Songül Karlı'nın estetiksiz hali..

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973’te İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Türk Halk Müziği Sanatçısı ve televizyon programcısıdır. Songül Karlı müzik piyasasına 1991 senesinde ilk albümü Derman Sendedir ile giriş yaptı. 2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten 1 çocuğu olan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmiştir. Songül Karlı aslen Tokat‘lıdır.