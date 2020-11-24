Songül Karlı'dan ifşa paylaşımı! Sosyal medyada olay oldu

Eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'nın programına katılacağı yönündeki açıklaması ile uzun süre konuşulmuştu. Yeni bir şarkı yapan ve oğluyla vakit geçiren Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

47 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden, kendisine gece yarısı gelen mesajı ifşa etti.

'KIZ ARKADAŞIMI SONGÜL KARLI'YA BENZETEBİLİR MİSİNİZ LÜTFEN'

Songül Karlı'nın paylaşımında, "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" mesajı yer alıyordu.