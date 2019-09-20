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Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi

Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi

Songül Karlı'nın 2005 yılında evlendiği ve 3 yıl evli kaldığı Baykal Gümüş'ten olan oğlu Efe Furkan Gümüş, annesiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.

Songül Karlı'nın magazin gündeminden uzak tutmaya çalıştığı oğlu Efe Furkan, kocaman oldu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de oğlu ve arkadaşı ile birlikte görüntülenen Karlı, Efe Furkan'ın değişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Son olarak geçtiğimiz yıl Beyaz TV'de program yapan Songül Karlı, muhabirlerin yanına gelmesiyle, "Oğlumla alışverişe çıktık. Efe artık küçük çocuk değil. Kocaman bir adam oldu. Artık her yere Efe'yle gidiyorum" açıklamasında bulundu.

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