Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşından ve nereli?

Hem sunuculuk hem de Halk müziği sanatçısı olan Songül Karlı, müzik dünyasına ilk girişi, 1991 yılında çıkardığı Derman Sendedir albümü ile yaptı. Birden fazla ödüle aday olarak gösterilen Songül Karlı ilk ödülünü, 1993 yılında 21.Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solisti olarak kazanmıştır. Songül Karlı’nın bir oğlu bulunmaktadır.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Tokat’lı olan Songül Karlı, Türk Halk müziği sanatçısı ve sunucudur. 1991 yılından çıkardığı Derman Sendedir albümü ile beraber müzik piyasasına adım atmıştır. Son zamanlarda müzik dünyasına ara veren Karlı, 2007 yılında Kanal 7 ekranlarından Songül Karlı İle Cumartesi'yi yapıp sunmuştur.

Daha sonra 2008 yılında Fox Tv’de Su Gibi" adlı programı Uğur Arslan ile sunan Songül Karlı, 2013 yılından Esra Erol Fox Tv2ye gelince program yayın hayatına sona erdirilmiştir.

Su Gibi programımda Metin Yüncü’ye talip olan Songül Karlı, canlı yayında evlenmiştir. Mustafa Topaloğlu'nun yeğeni Ergün Topaloğlu ile imam nikâhlı olan Songül Karlı 2002 yılında Ergün Topaloğlu ayrılmıştır. 2005 yılında Davut Güloğlu'nun şoförü Baykal Gümüş ile dünya evine giren Songül Karlı, 2008 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Efe Furkan (d.6 Ağustos 2006) adında bir oğlu bulunmaktadır. 2012 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metin Yüncü ile evlenmiştir. Çift 2017 yılında ayrılmıştır.

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR:

2008 - Su Gibi

2008 - İki Gönül Bir Olunca

2007 - Songül Karlı İle Cumartesi

ÖDÜLLERİ:

1997 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü

1998 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü

ALBÜMLERİ:

2004 - Kaç Bahar

2002 - Bir Yana

1998 - Yalan

1996 - Omuz Omuza

1995 - Yanık Bir Türkü

1994 - Dal Boylum

1994 - Dokunsalar Ağlayacağım

1993 - Oralıyam Ben

1992 - Böyle Olurmu

1991 - Deman Sendedir

FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2010 - Yasemince

2004 - Türkü Filmi

2002 - Reyting Hamdi

2000 - Paşa Baba Konağı