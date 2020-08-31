Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşından ve nereli?
Halk müziği sanatçısı Songül Karlı, 1991 yılında Derman Sendedir albümü ile piyasaya giriş yapmıştır. Sunuculukta yapan Songül Karlı, 1993 yılında 21.Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solisti olarak ödül almıştır.
Hem sunuculuk hem de Halk müziği sanatçısı olan Songül Karlı, müzik dünyasına ilk girişi, 1991 yılında çıkardığı Derman Sendedir albümü ile yaptı. Birden fazla ödüle aday olarak gösterilen Songül Karlı ilk ödülünü, 1993 yılında 21.Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solisti olarak kazanmıştır. Songül Karlı’nın bir oğlu bulunmaktadır.
SONGÜL KARLI KİMDİR?
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Tokat’lı olan Songül Karlı, Türk Halk müziği sanatçısı ve sunucudur. 1991 yılından çıkardığı Derman Sendedir albümü ile beraber müzik piyasasına adım atmıştır. Son zamanlarda müzik dünyasına ara veren Karlı, 2007 yılında Kanal 7 ekranlarından Songül Karlı İle Cumartesi'yi yapıp sunmuştur.
Daha sonra 2008 yılında Fox Tv’de Su Gibi" adlı programı Uğur Arslan ile sunan Songül Karlı, 2013 yılından Esra Erol Fox Tv2ye gelince program yayın hayatına sona erdirilmiştir.
Su Gibi programımda Metin Yüncü’ye talip olan Songül Karlı, canlı yayında evlenmiştir. Mustafa Topaloğlu'nun yeğeni Ergün Topaloğlu ile imam nikâhlı olan Songül Karlı 2002 yılında Ergün Topaloğlu ayrılmıştır. 2005 yılında Davut Güloğlu'nun şoförü Baykal Gümüş ile dünya evine giren Songül Karlı, 2008 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Efe Furkan (d.6 Ağustos 2006) adında bir oğlu bulunmaktadır. 2012 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metin Yüncü ile evlenmiştir. Çift 2017 yılında ayrılmıştır.
SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR:
2008 - Su Gibi
2008 - İki Gönül Bir Olunca
2007 - Songül Karlı İle Cumartesi
ÖDÜLLERİ:
1997 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü
1998 - Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü
ALBÜMLERİ:
2004 - Kaç Bahar
2002 - Bir Yana
1998 - Yalan
1996 - Omuz Omuza
1995 - Yanık Bir Türkü
1994 - Dal Boylum
1994 - Dokunsalar Ağlayacağım
1993 - Oralıyam Ben
1992 - Böyle Olurmu
1991 - Deman Sendedir
FİLMLERİ VE DİZİLERİ:
2010 - Yasemince
2004 - Türkü Filmi
2002 - Reyting Hamdi
2000 - Paşa Baba Konağı