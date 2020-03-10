Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Önce tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan ünlü şarkıcı Songül Karlı soluğu hastanede aldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı taburcu edildi.

TEPEDEN TIRNAĞA KONTROL EDİLDİ

Dr. Zeki Doğan tarafından tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan ünlü şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları derin bir nefes aldı.

Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.