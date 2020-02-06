Soner Sarıkabadayı'nın yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi

Yeni single’ı ‘Ölümüne’yi çıkaran Soner Sarıkabadayı, çok iddialı konuştu. Ünlü popçu, Hande Yener’in “Pop artık bitti, üretim durdu” sözlerine şöyle cevap verdi: “Birileri demiş ki; ‘Pop müzik öldü’. Şimdi onlara söyleyin; kral geri döndü.”

YENİ TARZINA YORUM YAĞDI

Öte yandan Soner Sarıkabadayı’nın albüm kapağı için verdiği poz, rapçi Ben Fero’ya benzetildi. Yeni imajıyla Sarıkabadayı, Ben Fero'ya benzediğine dair pek çok mesaj aldı.