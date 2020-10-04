Soner Sarıkabadayı'nın eşi Camelo Lopez kimdir, nereli? Soner Sarıkabadayı kaç yaşında?

Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez evlendi. Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcının baba olacağı öğrenilmişti. Soner Sarıbadayı eşi Camelo Lopez ile "Tarifi Zor" şarkısının klibinde tanışmıştı. Camelo Lopez 2017 senesinde Nevşehir Ürgüp’teki Ortahisar’da bir balon kazasına maruz kalmıştı.

SONER SARIKABADAYI'NIN EŞİ CAMELO LOPEZ KİMDİR?

Çift, Soner Sarıkabadayı’nın 'Tarifi Zor' klibinde tanışmışlardı. Camelo, 2015 Miss Kolombiya güzelidir.

Madelein Lopez Camelo, 2017 senesinde Nevşehir Ürgüp’teki Ortahisar’da bir balon kazasına maruz kalmıştı. Bu kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü güzel, o dönem TOFAŞ Basket takımında oynayan ve kendisi gibi Kolombiyalı olan basketbolcu Juan Palacios ile sevgiliydi.

SONER SARIKABADAYI KAÇ YAŞINDA?

Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarında İstanbul'a yerleşerek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nden mezundur.

2001 yılında "Kara" isimli ilk albümünü çıkaran Soner Sarıkabadayı, bu albümden istediği başarıyı elde edememiş; 2009 yılında çıkardığı ‘Buz' adlı albümüyle ise büyük başarı kazanmıştır.

2009 yılında "Açık Adres" şarkısıyla, Kral TV'den "En İyi Beste Ödülü"nü kazanan Sarıkabadayı, 2010 yılında da “Pas” ve "Sadem" isimli albümleriyle yükselişini sürdürmüştür.

Ardından 17 Nisan 2015 tarihinde "Unuttun mu Beni" adlı single’ını piyasaya sunmuştur.