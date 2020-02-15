Soner Sarıkabadayı'dan sevgilisi Madelein Lopez'e evlilik teklifi!
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Madelein Lopez'e evlilik teklifi etti.
Yaptığı romantik şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Lopez’e 14 Şubat’ta evlilik teklifinde bulundu. Bir taşka iki kuş vuran ve Sevgililer Günü'nde tek taş yüzüğüyle sevgilisinin karşısına çıkan Sarıkabadayı, birlikteliklerini sonsuzluğa taşımak için teklifte bulundu. Teklifi kabul eden Madelein Lopez de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.