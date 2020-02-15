Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.233
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Soner Sarıkabadayı'dan sevgilisi Madelein Lopez'e evlilik teklifi!

Soner Sarıkabadayı'dan sevgilisi Madelein Lopez'e evlilik teklifi!

Soner Sarıkabadayı'dan sevgilisi Madelein Lopez'e evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Madelein Lopez'e evlilik teklifi etti.

Yaptığı romantik şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Lopez’e 14 Şubat’ta evlilik teklifinde bulundu. Bir taşka iki kuş vuran ve Sevgililer Günü'nde tek taş yüzüğüyle sevgilisinin karşısına çıkan Sarıkabadayı, birlikteliklerini sonsuzluğa taşımak için teklifte bulundu. Teklifi kabul eden Madelein Lopez de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


'Sevgiyle kalın'
Bir taşla üç kuş vurdular
Anoreksiya alarmı!
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Aslı Enver Hadise'yi sildi!

16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Covid-19’un (koronavirüs) fotoğrafları yayımlandı

Covid-19’un (koronavirüs) fotoğrafları yayınlandı